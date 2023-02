Umfrage der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg : Firmen der Region leiden unter Ukraine-Krieg

Bonn Viele Firmen der Region leiden unter dem Ukraine-Krieg. 39 Prozent der Firmen mit Auslandsgeschäft haben die Geschäfte mit Russland, der Ukraine und Belarus ganz aufgegeben, weitere 40 Prozent haben ihr Geschäft reduziert.

Drei von vier der Unternehmen der Region Bonn/Rhein-Sieg, die im Ausland aktiv sind, sind direkt oder indirekt vom Krieg in der Ukraine betroffen. Das hat eine Blitzumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg ergeben. Geschäftlich verbunden waren vor 2022 knapp 60 Prozent mit der Ukraine, Belarus oder Russland. Betroffen sind also auch Unternehmen, die eigentlich auf anderen Märkten aktiv sind. Die Geschäftsbeziehungen mit der Ukraine, Belarus und Russland bestanden vor allem im Export in diese Länder (44 Prozent). Für 16 Prozent der auslandsaktiven Unternehmen spielte der Import aus den drei Ländern eine Rolle, 13 Prozent erbrachten Dienstleistungen für Partner in diesen Ländern. Für immerhin 23 Prozent der Unternehmen hatten die genannten Geschäfte eine „sehr hohe“ oder „hohe Bedeutung“. Dennoch geben 39 Prozent an, sich „ganz aus dem Geschäft zurückgezogen“ zu haben, weitere 40 Prozent haben ihr Geschäft „sehr stark“ oder „stark reduziert“.