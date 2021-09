Wirtschaftsdynamik : Firmen in Bonn und der Region sind ertragsstark

Mittelständisch geprägt ist die Wirtschaft in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform hat die Wirtschaftsdynamik von Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis untersucht. Dabei hat sie festgestellt, dass die Unternehmen der Region sehr zuverlässig ihre Rechnungen bezahlen. Auch andere Ergebnisse klingen ermutigend.

Groß waren die Sorgen über die Wirtschaftsentwicklung, als die Corona-Pandemie ausbrach. Wie eine Studie der Wirtschaftsauskunftei Creditreform zeigt, ist die Region Bonn/Rhein-Sieg bisher gut durch die Zeit gekommen. Die Unternehmen sind ertragsstark, manche zahlen ihre Rechnungen zu spät, aber die meisten irgendwann dann doch. Creditreform hat die Lage der Unternehmen auch mit der in anderen Städten verglichen.

■ Zahlungsverhalten

In Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis hat sich – wie überall in Deutschland – der Anteil überfälliger Rechnungen an den Gesamtrechnungen der Unternehmen 2020 erhöht. In Bonn/Rhein-Sieg stieg er von 19,8 auf 21 Prozent. In Deutschland insgesamt ist die Lage besser, doch auch hier nahm der Anteil überfälliger Rechnungen von 17 auf 18,6 Prozent zu. Im regionalen Vergleich belegt Bonn/Rhein-Sieg einen Platz im Mittelfeld. Positiv ist in Bonn/Rhein-Sieg die Entwicklung der durchschnittlichen Zahlungsverzugsdauer. Waren es 2012 noch 17,3 Tage, bewegt sich der Wert seit 2014 zwischen elf und 12,6 Tagen. 2020 waren es 11,7 Tage, der zweite Rückgang in Folge.

■ Zahlungsausfälle

Die Unternehmen in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis sind im vergangenen Jahr ihren Zahlungsverpflichtungen sehr zuverlässig nachgekommen. Die Ausfallrate habe 2020 mit 0,96 Prozent den niedrigsten Stand seit 2010 erreicht. Als Ausfall wertet Creditreform Insolvenzverfahren und den Zahlungsverzug von 90 oder mehr Tagen. In der Region Bonn/Rhein-Sieg sinkt die Ausfallquote seit 2013. Auch bundesweit ist die Ausfallrate mit 1,14 Prozent auf einen historischen Tiefstand gefallen. In der Branchenbetrachtung ist die Ausfallquote im Baugewerbe mit 1,61 Prozent am höchsten, gefolgt von Handel, Verkehr und Lagerei und Gastgewerbe mit 1,43 Prozent. Geprägt ist der Wirtschaftsstandort Rhein-Sieg von einer starken Präsenz von Dienstleistungsunternehmen. Die Dienstleistungsfirmen weisen laut Creditreform im Deutschlandvergleich ein geringeres Ausfallrisiko auf. Auch in den für die Region besonders wichtigen Branchen IT und Gesundheitswirtschaft sei das Ausfallrisiko spürbar gesunken. In der IT-Wirtschaft verzeichnete Bonn/Rhein-Sieg gemeinsam mit Dortmund die geringste Ausfallquote, in der Gesundheitswirtschaft liegen nur drei Städte unter Bonn/Rhein-Sieg.

■ Finanzkraft der Unternehmen

Wirtschaftsstruktur Mehr als 80 Prozent sind kleine Unternehmen Die Region Bonn/Rhein-Sieg ist von einer „ebenso kleinteiligen wie vielseitigen Wirtschaftsstruktur“ geprägt, wie Creditreform erläutert. Weniger als ein Fünftel der Unternehmen in der Bundesstadt und im Rhein-Sieg-Kreis erzielen einen Jahresumsatz von über 500 000 Euro. Lediglich 3,5 Prozent sind Großunternehmen mit einem Jahresumsatz von fünf Millionen Euro oder mehr. Nur in Berlin und Hannover finden sich laut Wirtschaftsauskunftei noch weniger Großunternehmen. Die meisten der in Bonn/Rhein-Sieg ansässigen Firmen sind alteingesessen, also mindestens zehn Jahre alt, während der Anteil junger Betriebe geringer als im Bundesdurchschnitt ist. Das produzierende Gewerbe ist in der Region unterrepräsentiert, der Schwerpunkt liegt im Bereich Dienstleistungen. Die IT-Wirtschaft und Gesundheitswirtschaft sind in der Region stärker vertreten als im Bundesschnitt. „Bonn und der umliegende Rhein-Sieg-Kreis sind ein starker Wirtschaftsstandort“, bilanziert Creditreform. Die attraktive Lage, die Anwesenheit wichtiger Dax-Konzerne und vieler anderer Unternehmen aller Größenklassen und vieler Branchen, ein hoher Akademikeranteil in der Bevölkerung und der stetige Zuzug von Menschen lasse darauf schließen, dass sich der Wirtschaftsstandort Bonn/Rhein-Sieg dynamisch entwickele. Das reale Bruttoinlandsprodukt nahm in der Region von 2012 bis 2018 jährlich im Schnitt um 3,2 Prozent zu. Neuere Zahlen gibt es noch nicht. Damit liegt die Region lediglich im Mittelfeld der Vergleichsregionen.

Zwar liegt die Eigenmittelausstattung der Unternehmen in der Region wie in früheren Jahren unter dem gesamtdeutschen Durchschnitt, doch habe sich der Abstand verringert. Insgesamt zeigen die Unternehmen in Bonn und Rhein-Sieg eine deutlich bessere Ertragskraft als die deutsche Gesamtwirtschaft, so Creditreform: Die durchschnittliche Gesamtkapitalrendite, also das Verhältnis von Gewinn zu eingesetztem Kapital, sank zwar leicht auf 6,7 Prozent, liegt aber immer noch um zwei Prozentpunkte über derjenigen für Gesamtdeutschland.

■ Existenzgründungen