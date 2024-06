Eröffnung des erneuerten Porsche-Zentrums in Bonn Fleischhauer mit starkem Umsatzwachstum

Bonn · In das runderneuerte Porsche-Zentrum im Bonner Norden, das am Dienstag eröffnet wurde, hat die Fleischhauer-Gruppe rund 2,9 Millionen Euro investiert. Der Stuttgarter Autohersteller setzt auch in Zukunft auf die persönliche Kundenansprache.

18.06.2024 , 17:30 Uhr

Eröffneten das Porsche-Zentrum (v.l.): Heiko Brausten (Fleischhauer), Bauunternehmer Anton Bausinger, Thomas Illner (Porsche) sowie Thomas Hetzer und Mathias Petter von Fleischhauer. Foto: Claudia Mahnke

Von Claudia Mahnke Redakteurin Wirtschaft