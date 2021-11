Ab Mitte Dezember : Flixtrain fährt von Bonn nach Frankfurt

Flixtrain fährt ab Mitte Dezember auch zwischen Bonn und Frankfurt. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Bonn Das Unternehmen Flixtrain bietet ab Mitte Dezember Zugfahrten zwischen Köln und Frankfurt an. Der Zug fährt linksrheinisch und hält auch in Bonn. Wie lang dauert die Fahrt? Und wie viel kostet ein Ticket?



Zwischen Bonn und Frankfurt sollen ab Mitte Dezember Fernzüge des Anbieters Flixtrain fahren. Wie das Unternehmen am Mittwoch auf Anfrage des GA mitteilte, sind die Tickets für die Strecke ab sofort buchbar, der neue Fahrplan gelte ab dem 12. Dezember. Der Zug fahre linksrheinisch und brauche etwa zwei Stunden von Frankfurt Süd – einer von vier Fernbahnhöfen in Frankfurt am Main – nach Bonn. Je nach Fahrtrichtung werden auf der Strecke unterschiedliche Städte angefahren: Von Frankfurt Süd geht es über Mainz, Koblenz, Andernach und Remagen nach Bonn. In die andere Richtung hält der Zug in Bonn, Koblenz, Mainz, Frankfurt Flughafen und Frankfurt Süd. Köln fährt der Flixtrain ebenfalls an.

Tickets ab 5,99 Euro

„Wir bedienen die Strecke zum ersten Mal“, teilte Sebastian Meyer, Pressesprecher für Deutschland, Österreich und die Schweiz mit. Ab Bonn werden Abfahrten mittwochs bis sonntags täglich um 13.23 Uhr in Richtung Frankfurt angeboten. Von da aus fährt der Zug noch weiter bis München. In die andere Richtung können Interessierte donnerstags bis montags täglich um 12.19 Uhr in Frankfurt Süd in den Flixtrain steigen und kommen um 14.25 Uhr in Bonn an. Dieser Zug fährt noch bis Hamburg weiter. Tickets für die Strecke zwischen Bonn und Frankfurt gibt es ab 5,99 Euro.