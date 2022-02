Flughafen : Flugbetrieb am Airport Köln-Bonn durch Streik nicht beeinträchtigt

Verdi hat zu einem Streik des Sicherheitspersonals am Flughafen Köln-Bonn aufgerufen. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Bonn Verdi hat am Mittwoch zu einem Streik am Flughafen Köln-Bonn aufgerufen. Der Aufruf richtet sich an das Sicherheitspersonal an den Personal- und Warenkontrollstellen. Bisher ist der Flugbetrieb aber nicht beeinträchtigt.

Am Mittwochmorgen hat ein Streik des Sicherheitspersonals an den Personal- und Warenkontrollstellen des Flughafens Köln-Bonn begonnen. Wie der Airport mitteilte, läuft der Flugbetrieb vorerst ungestört weiter, weil die Passagierkontrollen nicht beeinträchtigt seien.

Zu dem Ausstand hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi aufgerufen. Er soll von 4 Uhr bis 24 Uhr am Mittwoch dauern. Laut Flughafen kommen Teile der Flughafenmitarbeiter infolge des Streiks nur mit Verzögerungen zur Arbeit, deren Arbeitsplatz im Sicherheitsbereich liegt.