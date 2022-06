Personalmangel, Flugausfälle & Co. : Darauf müssen sich Urlauber an den Flughäfen in NRW jetzt einstellen

Wegen Personalproblemen hat Eurowings auch am Mittwoch wieder Flüge von Köln/Bonn und Düsseldorf aus gestrichen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Berlin/Bonn/Düsseldorf In den Sommerferien drohen chaotische Zustände nicht nur an den Airports Köln/Bonn und Düsseldorf. Auch Fluggesellschaften haben Personalprobleme. Wir geben einen Überblick, was jetzt auf Reisende zukommt und welche Rechte sie haben.