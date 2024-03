Neuer Betreiber 17 neue Restaurants am Flughafen Köln/Bonn geplant

Es ist erst einen guten Monat her, dass Ex-Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski eine neue Filiale seiner Döner-Kette „Mangal Döner X Lukas Podolski“ am Flughafen Köln/Bonn eröffnet hat. Nun wird das gastronomische Angebot weiter ausgebaut: Die zur Schweizer Avolta-Gruppe gehörende Autogrill Deutschland GmbH übernimmt 17 Gastronomie-Einheiten am Flughafen. Das teilte der Flughafen am Montag mit. In diesem und im nächsten Jahr eröffnet Autogrill auf 3800 Quadratmetern der Terminals 1 und 2 mehrere Restaurants und Bars.