Weniger Passagiere in den Sommerferien : Deutlich weniger Flüge am Flughafen Köln/Bonn

Köln/Bonn Die Passagierzahlen am Flughafen Köln/Bonn sind im ersten Halbjahr um 40 Prozent zurückgegangen. Auch in den Sommerferien gab es deutlich weniger Passagiere. Das beliebteste Reiseziel: Spanien.

Spanien, Türkei und Griechenland als Urlaubsziel beliebt

Er fordert eine Verringerung der Flüge um jährlich drei Prozent, sodass es 2030 nur noch etwa 70 Prozent der Flüge gibt. Die Zurückhaltung der Passagiere blieb auch in den Sommerferien, die am 27. Juni begannen und in dieser Woche enden, erhalten. Rund 460 000 Passagiere starteten und landeten in den sechs Wochen, teilte der Flughafen Köln/Bonn am Montag mit. Zum Vergleich: In den Sommerferien 2019 waren es über zwei Millionen Fluggäste. Somit verzeichnete der Flughafen zwar eine spürbare Zunahme des Passagierverkehrs – in den Osterferien waren coronabedingt tageweise gar keine Passagiere über Köln/Bonn gereist. Dennoch lag der Einbruch gegenüber dem Vorjahr bei 77 Prozent.