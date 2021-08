Regionale Airports in Europa : Flughafen Köln/Bonn macht den dritten Platz

Köln/Bonn Zum wiederholten Male taucht der Flughafen Köln/Bonn im Ranking des britischen Marktforschungsinstitut Skytrax auf. Dieses Mal machte er den dritten Platz in der Kategorie „Best Regional Airports in Europe“.

Der Flughafen Köln/Bonn ist beim Ranking des britischen Marktforschungsinstituts Skytrax in der Kategorie „Best Regional Airports in Europe 2021“ mit dem 3. Platz ausgezeichnet worden. Wie die Flughafen Köln/Bonn GmbH am Montag mitteilte, belegte der Flughafen im weltweiten Vergleich in dieser Kategorie Platz 8. „Regional Airports“ sind Flughäfen, die nationale und kontinentale sowie vereinzelt interkontinentale Flüge anbieten. Zum besten Flughafen der Welt kürte Skytrax den Hamad International Airport in Doha, Katar.