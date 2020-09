Eigentümer sollen Mittel zuschießen : Flughafen Köln/Bonn braucht millionenschwere Finanzspritze

Köln/Bonn Der Flughafen Köln/Bonn bittet seine Gesellschafter einem Bericht zufolge um Millionen-Hilfen. Sie sollen 75 Millionen Euro Eigenkapital zuschießen. Offen ist, ob sie Bedingungen stellen werden.

Viele Cafés und Shops am Flughafen Köln/Bonn sind geschlossen, ebenso Reisebüros. Wo im abgelaufenen Jahr noch Hochbetrieb zur Hauptreisezeit war, bilden sich nur noch selten Schlangen. Heftig leidet der Flughafen unter der Corona-Krise. Und dabei ist es kein Trost, dass es im März und April noch schlimmer war. Da gab es nur eine Handvoll Flüge und an manchen Tagen eine zweistellige Zahl an Fluggästen.