Herbstferien in NRW Flughafen Köln/Bonn erwartet 635.000 Passagiere

Im vergangenen Jahr hatte es im Sommer und Herbst stundenlange Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen gegeben, teilweise verpassten Fluggäste sogar ihre Maschinen, auch zahlreiche Flüge waren kurzfristig ausgefallen. Solche Szenen haben sich in diesem Jahr bisher nicht wiederholt. Das führt der Flughafen auf die Verbesserung der Abfertigungsprozesse zurück, in die rund zehn Millionen Euro investiert wurden. Im März wurde eine neue Steuerungszentrale für die Abteilungen eröffnet, die den täglichen Betrieb am Laufen halten. Dort sitzen Beschäftigte der Verkehrszentrale, des Gepäckdienstes, des Sicherheitsdienstes Securitas und der Bundespolizei zusammen. Bestimmte Arbeitsplätze werden saisonal besetzt, im Winter gibt es etwa einen Verantwortlichen für die Enteisung. Interne und externe Mitarbeiter sitzen also im selben Raum, und das an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr.