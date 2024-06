Direktflug ans Meer Flughafen Köln/Bonn kündigt neues Ziel in der Türkei an

Zwei Wochen vor dem Start der Sommerferien in NRW gibt es am Flughafen Köln/Bonn eine neue Flugverbindung, die Türkeiliebhaber freuen dürfte: Wie der Flughafen mitteilt, fliegt Corendon Airlines ab sofort jeden Montag und Freitag die Stadt Bodrum an der Südwestküste der Türkei. Die Flüge in das beliebte Urlaubsziel dauern rund drei Stunden und heben montags um 12.10 Uhr sowie freitags um 14.55 Uhr ab. Zurück nach Köln/Bonn geht es von dort aus ebenfalls montags und freitags.