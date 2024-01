Gefälschte Facebook-Seite Flughafen Köln/Bonn warnt vor falschem Gepäckverkauf

Die Masche der Betrüger ist nicht neu, die Verwendung des Flughafens Köln/Bonn allerdings schon. Und auch der Aufwand ist nicht gering, den die Betrüger in die gefälschte Facebook-Seite investiert haben. So wurden seit Ende Dezember zahlreiche Fotos des Flughafens gepostet, dazu das Original-Logo sowie die zahlreichen gefälschten Kommentare unter den Posts - ebenfalls von Fake-Profilen. Der Flughafen in München wurde ebenfalls schon für diese Masche genutzt. „Wir haben diese Seiten schon frühzeitig an die Polizeibehörden weitergemeldet“, teilte ein Sprecher mit. Auch die Lufthansa meldete einen solchen Betrug mit Fälschungen in ihrem Namen.