Jahresbilanz vorgestellt Flughafen Köln/Bonn investiert in schnellere Kontrollen

Ein Jahr vor seinem 75-jährigen Bestehen erholt sich der Flughafen Köln/Bonn weiter von der Corona-Flaute. Mit 26 Fluggesellschaften und 106 Anflugzielen in 34 Ländern biete der Sommerflugplan eine ähnliche Auswahl wie zu Vor-Corona-Zeiten, sagt Flughafenchef Thilo Schmid auf der Bilanz-Pressekonferenz, die am Dienstag im Moxy-Hotel am Flughafen stattfand.