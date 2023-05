Optimistischer Blick nach vorne Flughafen Köln/Bonn lässt Corona-Krise hinter sich

Der positive Trend dürfte sich nach Einschätzung von Schmid in diesem Jahr fortsetzen. Trotz mehrerer Warnstreiks habe es in den ersten vier Monaten dieses Jahres bereits deutlich mehr Fluggäste als 2022 gegeben. Insgesamt rechnet man mit fast zehn Millionen Passagieren in diesem Jahr. Die mit dem Frachtverkehr gemachten Umsätze, die für den hiesigen Flughafen sehr wichtig sind, erlitten einen kleinen Dämpfer (minus ein Prozent gegenüber dem Vorjahr), sollen in diesem Jahr aber wieder um zwei Prozent wachsen. Der leichte Einbruch im vergangenen Jahr hängt demnach mit der weltpolitischen Lage – dem Krieg in der Ukraine und der geschwächten Weltwirtschaft – zusammen. 2021, im zweiten Corona-Jahr, hatte der Flughafen noch rote Zahlen geschrieben, das Minus lag bei 14,5 Millionen Euro.