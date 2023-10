Winterflugplan Vom Flughafen Köln/Bonn aus gibt es neue Flugziele

Viele Airlines bieten im Winterflugplan, der bis zum 31. März 2024 gültig ist, auch Flüge zu einigen Zielen an, die bisher nur in den Sommermonaten bedient wurden. Dazu gehören das schottische Edinburgh und Nador in Marokko, die von Eurowings angeflogen werden. Ryanair steuert Faro an der Algarve in Portugal an. Pegasus Airlines bedient weiterhin Izmir und Elazig in der Türkei, um nur einige Beispiele zu nennen. Zahlreiche Fluggesellschaften hätten außerdem ihre Frequenzen auf verschiedenen Strecken erhöht, etwa in die Türkei, heißt es.