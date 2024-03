Erste Reisewelle An diesen Ostertagen wird es am Flughafen Köln/Bonn besonders voll

In den Osterferien beginnt an Flughäfen traditionell die erste große Reisewelle des Jahres. Auch der Flughafen Köln/Bonn rechnet mit einer vermehrten Zahl an Reisenden. Für die gesamten Osterferien, die mit dem letzten Schultag am 22. März beginnen und am 7. April enden, erwartet der Flughafen rund 460.000 Fluggäste. Das teilte er am Dienstag mit.