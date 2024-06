Sommerferien So sparen Sie am Flughafen Köln/Bonn Zeit und Nerven

Für Menschen in Bonn und der Region stehen die Sommerferien kurz bevor. Vom 8. Juli bis zum 20. August ist die Hauptreisezeit des Jahres – was an den Flughäfen für entsprechenden Trubel sorgt. Der Flughafen Köln/Bonn hat in den sechs Wochen Sommerferien des vergangenen Jahres insgesamt 1,7 Millionen Passagiere gezählt. Besonders viele flogen von dort aus in die Türkei sowie nach Spanien und Italien.