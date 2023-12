Neuer Flugplan Flughafen Köln/Bonn fliegt ab Mai 2024 zwei neue Ziele an

Ab 1. Mai kommenden Jahres bietet der Flughafen Köln/Bonn zwei neue Direktflüge an. Beide Destinationen übernimmt die Fluggesellschaft Eurowings. Das teilte der Flughafen am Mittwoch mit. Das eine Ziel dürfte vor allem bei Geschichtsfans gut ankommen: Zwei Mal wöchentlich, immer dienstags und samstags, hebt dann ein Flieger in Richtung Santiago de Compostela in Spanien ab. Der Wallfahrtsort ist unter Pilgern bekannt als Ziel des Jakobswegs. In der großen Kathedrale sollen die sterblichen Überreste des biblischen Apostels Jakobus aufbewahrt sein.