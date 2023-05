Vorsorge gegen Schlangen am Flughafen Zweiter Dienstleister soll schnelle Abfertigung am Flughafen Köln/Bonn sicherstellen

Ein zweiter Sicherheitsdienstleister soll am Flughafen Köln/Bonn dafür sorgen, dass es in der Sommerreisezeit nicht wieder zu langen Schlangen vor den Sicherheitskontrollen kommt. „Wir machen das vorsorglich“, sagte Christian Tiemann, Sprecher der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn. Nachdem die Sicherheitskontrollen in den Osterferien reibungslos verlaufen seien, sei es zuletzt mindestens zweimal zu langen Warteschlangen gekommen. Neben Securitas soll die hessische Firma I-Sec zum Einsatz kommen, die bereits an den Flughäfen Frankfurt und Bremen für die Kontrolle der Passagiere zuständig ist.