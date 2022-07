Chaos am Flughafen : Am Montag gab es nur noch „zeitweise“ Wartezeiten am Flughafen Köln/Bonn

Schon seit Wochen müssen Fluggäste viel Geduld mitbringen. In Köln/Bonn kam es am Wochenende zu Wartezeiten von bis zu sieben Stunden. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Köln/Bonn Hunderte Menschen verpassten am Wochenende wegen langer Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle ihren Flug am Flughafen Köln/Bonn. Am Montag hat sich die Lage wieder ein wenig entspannt.