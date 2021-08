Schäden an Leitungen : 20.000 Haushalte in Flutgebieten noch ohne Festnetz-Internet

Die Telekom hat in den vergangenen Wochen einen mobilen Funkmast in Altenahr aufgebaut. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Zehntausende Haushalte waren nach der Flutkatastrophe Mitte Juli ohne Internet. Mehr als sechs Wochen später sind rund 10.000 Haushalte der Telekom immer noch davon abgeschnitten. Wann die Schäden behoben sind, ist unklar.

Nach der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind nach Angaben der Deutschen Telekom noch immer etwa 20.000 Haushalte vom Festnetz-Internet abgeschnitten. Bei 80.000 zwischenzeitlich vom Netz gegangenen Haushalten habe man die Leitungen wieder repariert, sagte der Technikchef von Telekom Deutschland, Walter Goldenits, am Montag in Bonn. „An den verbliebenen 20.000 arbeiten wir mit Hochdruck.“ Dort seien etwa Mobilfunk-Ersatzlösungen bereitgestellt worden - Bewohner der Haushalte können also über Mobilfunk ins Internet kommen.