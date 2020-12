Managerin aus Bonn dabei : Das sind die einflussreichsten Frauen des Jahres 2020

Bonn Jedes Jahr erstellt das US-Magazin Forbes eine Liste der 100 einflussreichsten Frauen der Welt. Auf die Liste schafften es auch einige Frauen aus Deutschland. Unter ihnen befindet sich auch eine Managerin aus unserer Region.

Unter den 100 einflussreichsten Frauen der Welt finden sich in diesem Jahr auch zwei deutsche Managerinnen. Melanie Kreis, seit Oktober 2016 Finanzvorständin der Deutschen Post DHL belegt in diesem Jahr Platz 65. Im Vorjahr war es Platz 61. Kreis, die das Sankt-Adelheid-Gymnasium in Pützchen besucht und in Bonn studierte, ist die einzige Frau im Post-Vorstand.