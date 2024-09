Fusion von Banken in der Region Raiffeisenbank-Kunden sollen kurzfristig neue IBAN nutzen

Auf die Frage, warum die Kunden so kurzfristig informiert wurden, sagte eine Sprecherin, dass zunächst die Eintragung ins Genossenschaftsregister habe abgewartet werden müssen, die am 2. September erfolgt sei. „Am Folgetag haben wir die Datensätze von unserem Rechenzentrum erhalten, immerhin fast 57.000 Adressen. Am gleichen Tag wurde mit dem Druck der Briefe begonnen“, so die Sprecherin.