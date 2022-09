Konferenz in Bonn : G7-Datenschützer beraten über weltweiten Datenschutz

Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber (Vierter von rechts) mit seinen Amtskollegen aus den G7-Staaten auf dem Petersberg. Foto: Ralf Klodt

Bonn In vielen Ländern ist der Datenschutz löchrig, das kann für Nutzer von Facebook und Co. zum Problem werden. In diesen Tagen treffen sich die Datenschutzbeauftragten der G7-Staaten erstmals in Präsenz in Bonn, um Regeln für einen weltweiten Datenschutz zu entwerfen.