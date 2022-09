Konferenz der G7-Datenschutzbeauftragten in Bonn : Kelber warnt vor Apps aus autoritären Staaten

Konferenz in Bonn : G7-Datenschützer beraten über weltweiten Datenschutz In vielen Ländern ist der Datenschutz löchrig, das kann für Nutzer von Facebook und Co. zum Problem werden. In diesen Tagen treffen sich die Datenschutzbeauftragten der G7-Staaten erstmals in Präsenz in Bonn, um Regeln für einen weltweiten Datenschutz zu entwerfen.