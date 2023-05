Kommentar zur Heizungsdebatte Höchste Zeit für Kompromisse

Robert Habeck weiß, dass es in diesen Wochen auch um seine weitere politische Karriere geht. Denn sie entscheiden darüber, ob sein heftig umstrittenes Heizungsgesetz die parlamentarischen Hürden nimmt. Daran hängt auch sein politisches Image. Gelingt es dem Wirtschaftsminister, die Ampel-Koalition beim Heizungsgesetz hinter sich zu vereinen, könnte das seinen Absturz in der öffentlichen Meinung stoppen. Zudem will er das Heizungsgesetz aus den nahenden Landtagswahlkämpfen in Bayern und Hessen heraushalten. Derzeit verlieren die Grünen in Umfragen massiv. Habeck steht deshalb auch innerparteilich unter Druck.