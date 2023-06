GA-Wirtschaftspodcast „Wirtschaft neu denken“ „Bahnfahren ist nicht per se umweltfreundlich“

Radermacher: Wir müssen die einzelnen Fahrzeuge besser nutzen. Es gibt Berechnungen, dass wir in Deutschland mit der Hälfte der mehr als 47 Millionen Fahrzeuge auskommen könnten, und jede einzelne Anforderung an Mobilität könnte trotzdem erfüllt werden. Das heißt, immer dann, wenn irgendwer irgendwohin fahren möchte, könnte er oder sie das auch tun, und zwar ohne, dass er gezwungen würde, irgendjemanden anderen mitzunehmen, mit dem er nicht zusammen fahren möchte. Dazu würde die Hälfte der zugelassenen Fahrzeuge reichen. Und wenn man das über die Lebenszeit eines Fahrzeugs – durchschnittlich 13 Jahre in Deutschland – rechnet, stellt man fest, 1,6 bis 1,7 Millionen neuer Autos, die in Deutschland Jahr für Jahr gebaut und zugelassen werden, brauchen wir nicht. Jedes Auto ist bei der Produktion schon mit acht Tonnen CO 2 dabei. Wenn wir also weniger Autos benötigen, kommen wir allein dadurch auf CO 2 -Einsparungen im zweistelligen Millionen-Tonnen-Bereich. Carsharing und autonomes Fahren werden dafür sorgen, dass mir, wenn ich etwa einkaufen will, künftig mithilfe einer Mobilitätsapp innerhalb von fünf oder zehn Minuten ein Fahrzeug zur Verfügung steht. Das wird nicht morgen so sein, aber in absehbarer Zukunft. Diese Technologien sind grundsätzlich verfügbar, wir müssen sie in Deutschland nur sehr viel stärker fördern und einsetzen.