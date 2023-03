Wirtschaftspodcast „Wirtschaft neu denken“ – der neue GA-Podcast startet am Dienstag

Fragen, die viele Menschen betreffen, die ihnen Sorgen bereiten, aber auch spannende Erkenntnisse versprechen. Fragen, auf die der Bonner General-Anzeiger Antworten finden will – mit der Hilfe von Experten aus Bonn, Köln und der Region. In „Wirtschaft neu denken“, dem neuen Podcast des Bonner General-Anzeigers, sprechen die GA-Redakteurinnen Nina Bärschneider, Ulla Thiede und Claudia Mahnke mit Unternehmern, Wissenschaftlern, Staatsanwälten, Buchautoren und anderen Expertinnen und Experten über Wirtschaftsthemen, die unser tägliches Leben beeinflussen. Die erste Folge erscheint am Dienstag, 21. März. Alle vier Wochen wird eine neue Folge erscheinen. Sie finden die Episoden unter ga.de/wirtschaftspodcast und auf allen gängigen Plattformen.