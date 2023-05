GA-Telefonaktion Reges Interesse an der Telefonaktion „Frauen und Finanzen“

Auch mit 80 ist die Frage, wo und wie sich das eigene Geld am besten anlegen lässt, noch relevant. Diesen Schluss legt zumindest die Telefonaktion des GA zum Thema „Frauen und Finanzen“ nahe, bei der sich mehrere Leserinnen im fortgeschrittenen Alter über die Möglichkeiten an der Börse informierten. Bei ihnen wie auch bei jüngeren Interessentinnen standen in Sachen Geldanlage die Exchange Traded Funds (ETFs) im Fokus – Fonds also, die die Wertentwicklung eines Börsenindex nachahmen und die nicht aktiv von Fondsmanagern gehandelt werden, also günstiger sind als aktiv gemanagte Aktienfonds.