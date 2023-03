Insolvente Warenhauskette So geht es bei Galeria in Bonn weiter

Exklusiv | Bonn · Galeria in Bonn wird die Insolvenz überleben. Werden in der Bonner Galeria-Filiale trotzdem Stellen gestrichen? Ob in Bonn Personal abgebaut wird und wie es weitergeht, darüber sprach der GA mit dem Bonner Betriebsratsvorsitzenden am Tag der Gläubigerversammlung.

27.03.2023, 13:53 Uhr

Der Bonner Galeria-Standort wird fortbestehen. Foto: Benjamin Westhoff

Von Nina Bärschneider Redakteurin Wirtschaft

Die rund 200 Bonner Beschäftigten der insolventen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof können wohl zum zweiten Mal aufatmen: Nachdem Mitte März klar wurde, dass der Standort Galeria Bonn nicht dem Insolvenzplan zum Opfer fallen wird, sollen nun auch alle Arbeitsplätze der Bonner Filiale sicher sein. „Da in Bonn keine Flächen komprimiert werden, sind auch keine Entlassungen geplant“, sagt Peter Zysik, Betriebsratsvorsitzender von Galeria Karstadt Kaufhof in Bonn, dem GA. Zuvor hatte Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz angekündigt, dass es auch in Filialen, die fortbestehen, zu Personalabbau kommen könnte.