Gläubiger stimmen Rettungsplan zu : Galeria Karstadt Kaufhof vor der Rettung

Essen Die Gläubiger sollen auf 2,2 Milliarden Euro verzichten und so den Fortbestand des Konzerns sichern. 5900 Beschäftigte dürften ihren Job verlieren, 47 Filialen geschlossen werden. Weitere könnten in den nächsten Jahren folgen.

Der überlebensfähige Teil von Galeria Karstadt Kaufhof soll den Planungen zufolge in einigen Jahren eine Umsatzrendite von zumindest fünf Prozent abliefern. Wie das gehen soll, ist Experten schleierhaft. „In guten Kaufhof-Zeiten waren es mal knapp sieben Prozent (vom Ebit, Anm. d. R.), und da hat der damalige Metro-Chef Eckhard Cordes schon gesagt, Kaufhof verdiene seine Kapitalkosten nicht“, erinnert sich der Mönchengladbacher Handelsexperte Gerrit Heinemann. Denkbar sei das Erreichen eines solchen Ziels nur, wenn man sich „extrem gesundschrumpft“. Das heißt, von den vermutlich verbleibenden rund 120 Filialen müsste in den kommenden Jahren noch einmal jede fünfte geschlossen werden, was den Abbau weiterer Tausender Jobs bedeuten würde. „Und wenn man beispielsweise eine Milliarde Euro Umsatz künftig online erzielen wollte, müsste man genauso viel Geld investieren“, gibt Heinemann zu bedenken. Viele Hindernisse also auf dem Weg zurück zu einem erfolgreichen Handelskonzern. Aber zunächst einmal ist der Gesamtkollaps abgewendet worden. Dazu war auch der österreichische Investor René Benko, das Gesicht der Eigentümergruppe Signa, gefragt. Rund 1,7 Milliarden Euro will Signa angeblich in die Sanierung investieren. Da, so heißt es in Handelskreisen, seien allerdings auch 700 Millionen Euro eingerechnet, die der Immobilien-Investor durch den jüngsten Verkauf von 17 Häusern erzielt habe. Und natürlich der Mietverzicht: Wie andere Immobilien-Eigentümer habe Benko auf Geld verzichtet. Manche Vermieter einschließlich Kommunen hätten dem Warenhausbetreiber sogar Mietfreiheit zugebilligt.