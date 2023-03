Galeria Karstadt Kaufhof NRW gibt Millionen Euro für Umnutzungspläne von Galeria-Warenhäusern

Deutschlands letzte große Warenhauskette will 47 der 129 Warenhäuser schließen, davon 15 in NRW. Die Filiale in Siegburg ist darunter. Zunächst war das Aus für 52 Filialen angekündigt worden. Dank weiterer Zugeständnisse der Vermieter reduzierte sich die Zahl um fünf Warenhäuser, wie der Konzern am Donnerstag mitgeteilt hatte. Auch tausende Arbeitsplätze sollen im Zuge des laufenden Insolvenzverfahrens gestrichen werden.