Messe in Köln : Gamescom veröffentlicht erste Pläne für 2021

Köln Die Gamescom hat im August erstmals nur online stattgefunden. Die Daten für das kommende Jahr stehen bereits fest und die Erfolge aus diesem Jahr sind wegweisend für das neue Konzept.

Im August diesen Jahres hat die Gamescom, Europas größte Messe für Computer- und Videospiele, erstmals rein digital stattgefunden. Und war damit ein voller Erfolg. Allein am Eröffnungsabend der Messe nahmen über zwei Millionen Zuschauer teil. Damit ist die Eröffnungsshow das meistgeschaute Digital-Event der Messewirtschaft weltweit. Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse GmbH, fasst den Messerverlauf so zusammen: „Mit der Gamescom 2020 haben wir ein vollwertiges, globales Event geschaffen, das die Games-Branche zusammengebracht hat.“ Sicher sei aber auch, so Böse weiter, dass das Feedback aus der Community ernst genommen werden müsse. Auch in Zukunft solle das zusammen Spielen und Feiern ein Teil der Messe bleiben.