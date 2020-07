Messe in Köln : So plant die Gamescom in Corona-Zeiten

So plant die Gamescom in Corona-Zeiten

Köln Wegen der Corona-Pandemie muss die nach eigenen Angaben größte Videospielmesse Gamescom umdenken: Statt über 370.000 Menschen auf das Messegelände in Köln zu lassen, gibt es eine digitale Version.

Mit dem Leitthema „Spielend in die Zukunft“ geht die Computer- und Videospielmesse Gamescom inmitten der Coronakrise in ihre erste digitale Ausgabe. Oliver Frese, Geschäftsführer der Koelnmesse, kündigte am Mittwoch vor Journalisten das „innovativste Produkt des internationalen Messewesens“ an. Der neue digitale Ansatz solle auch künftig zu einem Kernbestandteil der Messe werden, selbst wenn sie wieder mit Publikum stattfinden kann.