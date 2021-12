Blitzumfrage der IHK Bonn/Rhein-Sieg : Gastgewerbe in der Region blickt mit Sorge in die Zukunft

Gastgewerbe in der Region blickt mit Sorge in die Zukunft

Auch in der Bonner Innenstadt werden in der Gastronomie die Zertifikate kontrolliert. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn 60 Prozent der Betriebe im Gastgewerbe in der Region Bonn-Rhein-Sieg erwarten in den kommenden Monaten geringere Umsätze. Das hat eine Blitzumfrage der IHK Bonn/Rhein-Sieg ergeben.

Nach einer rasanten Erholung im Sommer und Frühherbst blickt das Gastgewerbe in Bonn/Rhein-Sieg wieder mit großen Sorgen in die Zukunft. Das ergab eine Blitzumfrage unter 32 Betrieben, die die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg vergangene Woche durchgeführt hat. Über 60 Prozent der Betriebe erwarten demnach in den kommenden Monaten eine rückläufige Geschäftsentwicklung. Die Zahl nähert sich nach einem Zwischenhoch wieder dem Tiefpunkt im Frühjahr 2021 an.