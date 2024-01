Sechs-Tage-Streik der GDL Bahn-Alternativen werden an Streiktagen deutlich teurer

Schon zum zweiten Mal in dem noch jungen Jahr wird der Bahnverkehr in Deutschland stillstehen. Ab Dienstag um 18 Uhr bestreikt die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) den Güterverkehr, in der Nacht zum Mittwoch ruht ab zwei Uhr auch der Personenverkehr weitgehend. Der Ausstand dauert bis kommenden Montag um 18 Uhr. Auf eine einstweilige Verfügung der Deutschen Bahn gegen die GDL dürfen Reisende nicht mehr hoffen: Nachdem sie damit beim vergangenen Streik gescheitert war, wird sie keinen neuen Versuch unternehmen, teilte die Bahn am Montag mit. Was Reisende wissen sollten.