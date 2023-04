Gehaltsverhandlung So handeln Sie bei Ihrem Arbeitgeber mehr Lohn aus

Manche Arbeitnehmer blicken derzeit mit gemischten Gefühlen auf die laufenden Tarifverhandlungen. Gewerkschaften können mit Streiks ihre Forderungen nach mehr Lohn zumindest teilweise erreichen. Einzelkämpfer unter den Arbeitnehmern haben es da schwerer. Wenn ihr Betrieb nicht tarifgebunden ist oder sie ohnehin außertariflich bezahlt werden, liegen Lohn- und Gehaltserhöhungen in ihrer eigenen Hand. Verhandlungen fallen vielen Beschäftigten schwer. Besonders knifflig wird es, wenn die wirtschaftliche Lage des Betriebes nicht eben rosig erscheint. Doch mit einer guten Planung und Vorbereitung ist auch in diesen Fällen eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen nicht aussichtslos. Das gilt ebenso für Arbeitnehmer ohne Berufsabschluss. Durch den Arbeitskräftemangel steigt in vielen Branchen auch für sie die Chance auf bessere Konditionen, denn ein Wechsel zu anderen Arbeitgebern ist derzeit oft problemlos möglich.