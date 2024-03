Equal Pay Day Wo die Lohnunterschiede in Bonn und der Region am größten sind

Das Land Nordrhein-Westfalen hat am Mittwoch Zahlen zu Lohnunterschieden zwischen den Geschlechtern veröffentlicht. Mit dem sogenannten Lohnatlas soll die unterschiedliche Bezahlung von Männern und Frauen stärker transparent gemacht werden. Auch in Bonn und der Region zeigen sich im Vergleich der Geschlechter deutliche Unterschiede beim Verdienst. In nahezu allen Bereichen werden Männer dabei besser bezahlt.