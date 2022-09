Geldautomaten-Sterben : Genossenschaftsbanken in Bonn schließen Standorte und kooperieren

Die VR-Bank Bonn Rhein-Sieg und die Volksbank Köln Bonn betreiben erstmals zwei Geldautomaten-Standorte gemeinsam. Foto: VR Bank Bonn Rhein-Sieg

Bonn Die Menschen bezahlen immer häufiger mobil oder mit Karte, Geldautomaten rechnen sich betriebswirtschaftlich immer weniger. Jetzt schließen die VR-Bank Bonn/Rhein-Sieg und die Volksbank Köln-Bonn jeweils einen Geldautomaten-Standort in Bonn. Betroffen sind Auszahlungsstellen in Bad Godesberg und in Duisdorf. Den Kunden bietet man die Filialen der Partnerbank an.

Die VR-Bank Bonn/Rhein-Sieg und die Volksbank Köln-Bonn schließen jeweils einen Geldautomaten-Standort in Bonn. Betroffen sind die Auszahlungsstellen in der Brunnenallee in Bad Godesberg (VR Bank) und Am Schickshof in Duisdorf (Volksbank). Als Gründe nennen beide Unternehmen den Rückgang von Bargeld als Zahlungsmittel sowie die latente Gefahr von Geldautomatensprengungen. Kunden sollen sich stattdessen Geldscheine in der wenige hundert Meter entfernt liegenden Filiale der jeweils anderen Genossenschaftsbank holen.

„Wir müssen abwägen zwischen dem Wunsch nach Bargeldversorgung und der Sicherheit an den betreffenden Standorten“, erklärte der Co-Vorstandsvorsitzende der VR-Bank Bonn/Rhein-Sieg, Rainer Jenniches. Bei den künftig gemeinsam genutzten Standorten handelt es sich einmal um die Selbstbedienungsstelle der Volksbank am Moltkeplatz 3 in Bad Godesberg. In Duisdorf können wiederum Volksbank-Kunden die Auszahlungsstelle der VR-Bank Am Burgweiher 51 mitnutzen. Es ist die erste Kooperation dieser Art zwischen den Kreditinstituten.

Vermietung an eine Arztpraxis

Wie Andrea Schrahe, Sprecherin der VR-Bank Bonn/Rhein-Sieg, berichtet, werden die Räumlichkeiten der Bank in der Godesberger Brunnenallee nun an eine Arztpraxis vermietet. Die dortige Filiale wurde bereits seit Längerem nicht mehr betrieben, es gab nur noch die Selbstbedienungsstelle mit den Aus- und Einzahlautomaten, die jetzt geschlossen wurde. „Unsere Kunden können zusätzlich in unmittelbarer Nähe die Regionalcenter benutzen“, erklärt Schrahe. Die befinden sich in Lannesdorf in der Drachenburgstraße 71 und in Friesdorf in der Annaberger Straße 159.

Wer der neue Mieter Am Schickshof in Duisdorf ist, kann Sonja Kattwinkel, Sprecherin der Volksbank, nicht sagen. Man sei dort Mieter gewesen, über die Nachvermietung wisse man nichts.

Die Kooperation betrifft übrigens nur die Geldautomatennutzung, sie umfasst nicht die jeweiligen Filialen der Partnerbank, in denen die Geldautomaten stehen. „Die Kunden der jeweils anderen Bank können Kontoauszüge ziehen, sich Geld auszahlen lassen oder es einzahlen. Andere Geldgeschäfte in den Partnerfilialen sind nicht möglich“, sagt Schrahe.

Fast jede zweite Nacht eine Geldautomatensprengung