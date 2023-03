Haribo zu geplantem Werbeverbot „Schleichendes Gift für Unternehmen“

Die Wogen schlagen hoch: Die von Bundesminister Cem Özdemir vorgestellten Eckpunkte eines Gesetzesentwurfs für an Kinder gerichtete Werbung sorgen in der Industrie und der Werbebranche für Aufregung. Özdemir, der im Kabinett für Ernährung und Landwirtschaft zuständig ist, will an Kinder gerichtete Werbung für Lebensmittel mit hohem Zucker-, Fett- oder Salzgehalt für unzulässig erklären.