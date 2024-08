Geschäftszahlen für das 2. Quartal Postgesetz-Reform stimmt DHL zuversichtlich

Ausgerechnet das deutsche Geschäft mit Briefen und Paketen, das als Sorgenkind der DHL gilt, gehört derzeit zu den Lichtblicken für den Bonner Logistikkonzern. Der Umsatz des Konzernbereichs Post & Paket Deutschland hat sich im ersten Halbjahr auf 8,4 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöht, ein Plus von 2,8 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) erhöhte sich um fast ein Fünftel auf 324 Millionen Euro. Zurückzuführen sei das jedoch nur auf das starke Paketgeschäft: „An den fundamentalen Treibern – Brief schrumpft, Paket wächst – hat sich nichts geändert“, sagte Melanie Kreis, Finanzvorstand der DHL Group, als sie am Donnerstag die Geschäftszahlen für das zweite Quartal vorstellte.