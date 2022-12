Gesetzentwurf zur Haltungskennzeichnung : Der Weg zu mehr Tierwohl ist umstritten

Schweine stehen in der Bucht eines Schweinestalls. Eine staatliche Haltungskennzeichnung soll Schweinen künftig mehr Tierwohl bescheren. Foto: dpa/Marijan Murat

Bonn Der Gesetzentwurf zur Tierhaltungskennzeichnung, der am kommenden Donnerstag erstmals im Bundestag beraten wird, stößt auf Kritik. Die privatwirtschaftliche Initiative Tierwohl aus Bonn sieht darin sogar einen Rückschritt für das Tierwohl.

Wer oder was führt zu mehr Tierwohl? Staat oder Markt? Verbindlich oder freiwillig? Das Ziel der Beteiligten ist gleich, doch über die Wege dorthin haben das Branchenbündnis Initiative Tierwohl und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir Auffassungsunterschiede.

Seit 2015 gibt es die in Bonn ansässige Initiative Tierwohl. Im Branchenbündnis haben sich Landwirtschaft, Fleischwirtschaft und Lebensmittelhandel zusammengeschlossen. „Unser Ziel war es, einen Tierwohl-Volkswagen zu schaffen“, sagt Alexander Hinrichs, Geschäftsführer der Initiative. Die Kriterien seien nicht die höchsten, aber ermöglichten den meisten Tierhaltern, sie auch umzusetzen. Außerdem finanziere sich das System über den Markt.

Jetzt treibt Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir den Plan für eine staatliche Tierhaltungskennzeichnung voran. Vom Bundeskabinett ist der Gesetzentwurf bereits verabschiedet, am Donnerstag findet die erste Lesung im Bundestag statt. Zunächst soll das Label 2023 für frisches Schweinefleisch eingeführt werden. Bislang ist dafür im Etat des Landwirtschaftsministeriums eine Milliarde Euro vorgesehen. Das Gesetz soll der Einstieg dafür sein, dass in Zukunft in Deutschland alle Fleischsorten und -produkte mit der Haltungsform der Nutztiere gekennzeichnet werden müssen.

Anreize für die Haltung von weniger Tieren

„Ich möchte die Tierhaltung zukunftsfest aufstellen, indem ich Anreize schaffe für die Haltung von weniger Tieren, die mehr Platz haben“, sagte der Minister kürzlich im GA-Interview. Bei einer staatlichen Lösung könnten sich Betriebe in Deutschland nicht mehr aussuchen, ob sie mitmachen oder nicht. „Für die Kundinnen und Kunden bedeutet das maximale Transparenz und Verlässlichkeit“, so Özdemir.

Bei der Initiative Tierwohl zahlen Verbraucher über ihren Einkauf für die Tierhaltungsbedingungen. Dafür bekommen die Tierhalter eine Vergütung für den Mehraufwand, den sie durch die bessere Tierhaltung haben. „Wir haben 12.000 landwirtschaftliche Betriebe, die an dem Programm teilnehmen“, erläutert Hinrichs. Sie halten 27 Millionen Mastschweine und 15 Millionen Ferkel. 68 Prozent des im Lebensmitteleinzelhandel verkauften Schweinefleischs und 90 Prozent des Geflügelfleischs seien heute durch die Initiative erfasst. „Ich kenne weltweit kein anderes Programm, das derart erfolgreich ist“, sagt Hinrichs. Es gebe immer wieder Anfragen aus dem Ausland, wo ähnliche Programme eingeführt werden sollen. Produkte aus dem Programm bekommen für das Marketing ein gelbes Tierwohl-Label. „Ende des Jahres werden wir fast eine Milliarde Euro vom Verbraucher über den Lebensmitteleinzelhandel zu den Tierhaltern transferiert haben, um das Mehr an Tierwohl zu ermöglichen“, so Hinrichs.

Zugleich haben die an der Initiative Tierwohl beteiligten Lebensmitteleinzelhändler seit April 2019 eine vierstufige Haltungsformkennzeichnung für Fleischerzeugnisse eingeführt. Darüber würden 103 verschiedene Tierwohlprogramme in den verschiedenen Stufen eingeordnet. So werde klar, warum ein Stück Fleisch teurer sei als das andere. „Wir geben nicht nur Kriterien vor, sondern sorgen auch für die Überprüfung.“

„Beide Ansätze verzahnen“

„Das alles ist massiv gefährdet durch die Ausgestaltung des Tierwohlkennzeichnungs-Gesetzes“, sagt Hinrichs. Die Initiative könne es akzeptieren, dass es ein staatliches Kennzeichen geben soll, wenn dies der gesellschaftliche Wille sei. „Wir setzen uns sehr dafür ein, dass wir beide Ansätze sinnvoll miteinander verzahnen.“ So wie das Gesetz jetzt ausgestaltet sei, ist es nach Ansicht des Geschäftsführers das Aus für viele Tierwohlprogramme.

„Der Gesetzentwurf ist kein Tierwohlprogramm, sondern ähnelt dem, was wir mit unserer Haltungskennzeichnung machen.“ Tatsächlich spricht das Landwirtschaftsministerium auch nicht von einem Tierwohlprogramm, sondern explizit vom Tierhaltungskennzeichnungsgesetz. Hinrichs kritisiert dennoch: Es werde Vorgaben geben, welche Mindestanforderungen erfüllt sein müssten, mehr aber nicht. Seit Anfang des Jahres sei die Initiative mit der Regierung im Gespräch. Gegenüber den ersten Grobentwürfen gebe es eine deutliche Verbesserung. Hinrichs hat aber die Sorge, dass zwei, drei Knackpunkte gar nicht erkannt worden seien: „Wir glauben, dass es jetzt noch die Chance gibt, dass Staat und Wirtschaft gemeinsam agieren können.“

Keine verbindlichen Überprüfungen

Zwei Punkte im Gesetzentwurf seien für die Initiative Tierwohl nicht tragbar: „Für eine Überprüfung der Betriebe ist keine verbindliche Regelung vorgesehen.“ Es entstehe dadurch ein Ungleichgewicht zwischen deutschen und ausländischen Tierhaltungsbetrieben. Es gebe auch keine Vorgaben, wie ausländische Betriebe, die in den deutschen Markt liefern, kontrolliert werden sollen. „Das wäre ein Wettbewerbsnachteil für die deutschen Erzeuger.“ Die Gefahr bestehe, dass deutsche Tierhaltung abwandere.

Außerdem: „Wir sehen keinen Ansatz, wie privatwirtschaftliche Organisationen wie wir künftig in das System eingebunden werden sollen.“ Das sei dramatisch, weil das ganze System, was die Initiative mit der Einbindung der Landwirte und der Finanzierung geschaffen habe, verloren gehe. „Unsere Betriebe werden zwei Mal im Jahr kontrolliert“, sagt Hinrichs. Beim staatlichen Kennzeichen seien indes keine festen Kontrollen geplant. Eine angemessene Überwachung ausländischer Betriebe sei in dem System nicht möglich. Das könne einfach geändert werden, indem im Gesetz die Beauftragung privatwirtschaftlicher Kennzeichnungssysteme verankert werde. Bislang tauche im Gesetzentwurf nur der Begriff auf, dass private Systeme beliehen werden könnten. Dann würden sie aber wie eine staatliche Organisation handeln und könnten auch keine Kontrollen im Ausland vornehmen.

Kritik an Sperrfläche

Auch die Ausgestaltung des Labels stößt auf Kritik des Branchenbündnisses. Rund um das staatliche Kennzeichen sei eine Sperrfläche vorgesehen. Es werde kaum noch Platz für ein zweites Label sein. Damit würden aber privatwirtschaftliche Systeme unsichtbar, und es entfalle für den Einzelhandel der Grund, sich dran zu beteiligen. Wenn es für frisches Schweinefleisch die fünfstufige staatliche Kennzeichnung gebe, werde für die vierstufige Haltungskennzeichnung der Initiative Tierwohl vermutlich kein Raum mehr bleiben.

Bei den Änderungswünschen am Gesetz gehe es der Initiative um die Zukunft der Betriebe. Die Gefahr bestehe, dass Betriebe die Produktion einstellen, weil sie gar keine Finanzierungsmöglichkeiten sehen angesichts der wachsenden Konkurrenz durch ausländische Erzeuger. „Wenn das alles wegbricht, ist das ein Tierwohl-Rückschritt.“ Steigende Futter-, Energie- und Lohnkosten lasteten jetzt schon auf den Landwirten.