Blick hinter die Kulissen : So arbeiten die Bäckereien Gilgen‘s und Max Kugel

„Temperatur und Dauer, die das Brot im Ofen liegt - mehr Funktionen brauche ich nicht von einem Ofen“, sagt der Bonner Bäcker Max Kugel. Foto: Bäckerei Max Kugel

Bonn/Hennef Was hat die romantisierte Vorstellung von urigen, kleinen Backstuben noch mit der Realität zu tun? Wir haben uns eine sehr kleine in Bonn und eine sehr große Bäckerei in Hennef angeschaut. Die steigenden Weizen-Preise haben auch dort ihre Spuren hinterlassen.