Duales Krankenversicherungssystem Nebeneinander von PKV und GKV ist mindestens fragwürdig

Deutschland ist in der EU das einzige Land, das noch auf ein duales System aus gesetzlicher und privater Krankenversicherung (GKV und PKV) setzt. Dass das zumindest fragwürdig ist, zeigen gleich mehrere Erkenntnisse. Vor allem schwächt es das Solidarprinzip der GKV, wenn junge, gesunde und gut verdienende Arbeitnehmer ihr den Rücken kehren können, um in die zunächst günstigere PKV einzutreten. Und auch, dass sie dann bei zu teuren PKV-Beiträgen wieder zurückwechseln können. Darüber hinaus trägt das duale System zum Ärztemangel in der Peripherie bei, da sich Ärzte bevorzugt dort ansiedeln dürften, wo viele Privatversicherte wohnen.