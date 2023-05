Glasfaserausbau in Bonn Westconnect kooperiert mit Netcologne

Die Pläne für den Glasfaserausbau in Bonn nehmen weiter Formen an. Dafür gibt es eine neue Partnerschaft: Westconnect, ein Gemeinschaftsunternehmen des Energieunternehmens Eon und des Finanzinvestors Igneo Infrastructure Partners, kooperiert mit Netcologne. Das Kölner Unternehmen Netcologne gehört zur GEW Köln AG, einem Tochterunternehmen der Stadtwerke Köln. Die Kölner bieten schon seit vielen Jahren bereits Internet- und Telefonanschlüsse in Bonn an.