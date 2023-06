Traumberuf: Haribo-Produktdesignerin Von Vampiren, Schnullern und Goldbären

Kreativ zu arbeiten – das war schon immer der Traum von Petra Wrede. Bei einem Praktikum im Kindergarten hat sie gemerkt: Auch wenn man mit Kindern kreativ arbeiten und basteln kann, ist Erzieherin für sie nicht der passende Beruf. „In der Schule hatte ich tolle Kunstlehrer, die mir direkt gesagt haben: Du musst Design studieren“, erinnert sich die 73-Jährige. Lehramt war keine Option, und Wrede entschied sich für Produktdesign an der Universität Münster. In der Zeitung habe sie eine Ausschreibung für eine „Haribo-Modelleuse“ gesehen. „Ich wusste direkt, dass das zu mir passt.“ Wrede hat kurz nach einer Freundin bei Haribo als Produktdesignerin angefangen, nun arbeitet sie bereits seit 37 Jahren dort. Das Bewerbungsgespräch hat sie bei Dr. Hans Riegel geführt, erinnert sie sich. „In den 37 Jahren ist Haribo zu meiner Familie geworden“, so die gebürtige Warsteinerin. Bereits Freitagmittag freut sich die Produktdesignerin schon auf den Montagmorgen und ihre Arbeit. „Die meiste Zeit des Tages verbringe ich hier. Da muss ich mich wohlfühlen und meine Arbeit mit Leidenschaft machen“, betont sie. Sie ist sich sicher: Bei Haribo als Produktdesignerin zu arbeiten, ist ihr Traumberuf.