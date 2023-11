Selbstständig auf Umwegen Gründen aus der Arbeitslosigkeit heraus

„Wichtig war in dieser Situation ein erfahrener Mentor, den wir hatten.“ Er gab ihnen gute Tipps, wie sie sich in der Zeit der Rechtsstreitigkeiten verhalten sollten. Außerdem gründete der Mentor die Firma Ad Specialist bereits in der Zeit, als sie noch mit Rechtsstreitigkeiten beschäftigt waren, berichtet Lambrecht. Nach Abschluss der Prozesse kauften sie ihm die Firma ab, wie geplant. Kurze Zeit später brachten sie das Gutscheinheft auf den Markt: „Der erste Kunde hat zu uns gehalten.“ 15 weitere Kunden waren zügig gefunden: „Gutscheinhefte waren damals ein großes Thema“. Die Selbstkosten lagen bei 100.000 Euro für Herstellung. „Diesen Druck hatten wir parallel auch noch.“ Auch grundsätzliche Tipps hatte ihr Mentor: „Egal was passiert: Auch wenn ihr viel Umsatz macht, bleibt auf dem Boden und habt eure Finanzen im Griff, achtet auf interne Prozesse und macht die Buchhaltung zu eurem heiligen Gral.“