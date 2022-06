Sommer, Sonne, Start-ups : Gründerfestival des Digital Hubs Bonn

Der Bonner Investor Frank Thelen gab den Jungunternehmern auf dem Summer Slam Tipps mit auf den Weg. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn So lange wie eine Fahrstuhlfahrt dauern würde: Auf dem Gründerfestival des Digital Hubs Bonn präsentieren sich Jungunternehmer und Investoren, die zum Förderprogramm gehören.

Sommer, Sonne, Start-ups: Mit diesen Zutaten ging der Summer Slam des Digital Hubs Bonn am Dienstagnachmittag in die vierte Auflage. Kurze Präsentationen von Gründern und Investoren bildeten mit Bandauftritten am Bonner Bogen den Rahmen, in dem Interessierte ihr Netzwerk vergrößern konnten. Der Digital Hub will digitale Start-ups in der Region stärken. Ermutigende Worte bekamen die Gründer vom Bonner Investor Frank Thelen mit auf den Weg.

Code Intelligence ist eine der Erfolgsgeschichten des Digital Hubs: Das Bonner Start-up entwickelt Software, die Sicherheitslücken aufspüren kann. Während die Software der Kunden läuft, versucht das Programm von Code Intelligence anzugreifen und Schwachstellen aufzuspüren. Khaled Yakdan, Henning Perl, Sergej Dechand und Matthew Smith gründeten 2018 die Softwareschmiede, die jetzt eigene Büros am Rheinbogen hat und gerade in einer Finanzierungsrunde rund elf Millionen Euro einsammelte.

Als Aushängeschild durfte Code Intelligence sein Geschäftsmodell etwas ausführlicher darstellen als neun andere Start-ups. In einer der dreiminütigen Kurzpräsentationen stellte sich beispielsweise Anymate Me vor. Das Start-up hat sich nicht weniger vorgenommen, als die Videoproduktion zu revolutionieren, erläuterte Mitbegründerin Julia Leduc auf der Bühne. Mit nur wenigen Klicks sollen Kunden realistisch aussehende Videos auf Basis von Künstlicher Intelligenz erstellen können. Das eingegebene Skript lässt sich in mehreren Sprachen abrufen – Dialektfärbung und Stimmtiefe nach Wahl.

An der Spitze der Digital Hubs, der als Aktiengesellschaft organisiert ist, steht gerade ein Wechsel an: Vorstand Ivan Ryzkov gibt nach fünfeinhalb Jahren sein Amt ab. „Er hat seine Sache sehr gut gemacht“, sagte Aufsichtsratsvorsitzender Hubertus Hille am Rande des Summer Slams. Nachfolger ist Eiko Gerten.

Mit Überschuss abgeschlossen

Der Hub habe 2021 das zweite Mal in Folge mit einem Überschuss abgeschlossen, berichtete Hille. Auf der Hauptversammlung, die ebenfalls am Dienstag stattfand, haben die Aktionäre eine Kapitalerhöhung abgesegnet, die dazu dienen soll, weitere Anteilseigner an Bord zu holen. Mit den frischen Mitteln sollen ausschließlich weitere Start-Ups finanziert werden. Derzeit ist der Digital Hub, der unter anderem die Telekom und die Post zu seinen Aktionären zählt, direkt an zehn Jungunternehmen beteiligt. Rund 50 Firmen gehören zum Accelerator-Programm, einem Förderprogramm für die Gründer, damit diese wachsen und ihre Ideen schnell weiterentwickeln können. Demnächst will der Hub in Sank Augustin seinen dritten Standort eröffnen.