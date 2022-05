Infos auf dem Geodaten-Portal : Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Grundsteuerreform

GA-Telefonaktion zur Grundsteuerreform : Diese Daten benötigen Sie bei der Grundsteuer Mit der Neuberechnung der Grundsteuer kommt auf Immobilienbesitzer sehr viel Arbeit zu. Ab 1. Juli sind sie aufgefordert, eine Grundsteuerfeststellungserklärung abzugeben. In einer GA-Telefonaktion am 24. Mai beantworten Experten all Ihre Fragen rund um das Thema Grundtsteuerreform.